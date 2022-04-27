Немецкие компании продолжили платить за российский газ в евро

Компании Германии оплачивают поставки газа из России в евро. Об этом сообщил 27 апреля на брифинге представитель министерства экономики страны Роберт Зеверин.

«Компании оплачивают поставки российского газа в евро, таким образом, немецкая сторона выполняет свои контрактные обязательства», — сказал он.

По словам Зеверина, немецкие организации действуют в соответствии с указаниями Еврокомиссии. При этом поставки газа в Германию осуществляются стабильно.

Ранее 27 апреля в среду «Газпром» сообщил о приостановке поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что новые условия оплаты российского газа в рублях — это необходимость, которая была вызвана тем, что у РФ украли довольно значительную сумму резервов. По его словам, Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Он уточнил, если страны будут отказываться платить за газ в рублях, то «Газпром» приостановит этим потребителям поставки в соответствии с указом главы государства.

25 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Германия больше других стран Европейского союза зависит от российского газа. По его словам, наиболее тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на газ от РФ угрожает Берлину. Он подчеркнул, что у страны нет ни одного терминала для хранения газа. Топливо ФРГ покупает в огромных объемах, но оно поступает только по трубопроводам. В тот же день немецкая компания Uniper сообщила, что считает возможным в будущем оплачивать российский газ в евро.

Президент РФ Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют. Позже, 31 марта, он подписал указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.