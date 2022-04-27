Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала правительство принять меры по урегулированию цен в магазинах в связи со стабилизацией курса рубля. Об этом она заявила в ходе заседания Совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ в среду, 27 апреля.

«Рубль резко просел, все ценники переписали. Как будто везде есть долларовая составляющая. Все цены выросли от 30% до 50–70%, причем на все. Рубль стабилизировался — 75 рублей, и граждане ожидали, что сейчас и ценники перепишут, никто не переписал вниз», — цитирует Матвиенко агентство городских новостей «Москва».

По словам председателя верхней палаты парламента, правительство должно предложить конкретные меры, чтобы вернуть прежние цены.

«Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники», — сказала она.

Спикер добавила, что российским производителям невозможно попасть в торговые сети, а расчеты с ними осуществляются в течение 90–100 дней, на время которых они лишаются свободных денежных средств, сообщается на сайте kp.ru.

25 апреля Банк России сообщил, что теперь курс доллара, евро и юаня по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Мосбиржи о средневзвешенном курсе этих валют к российской по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 мск вместо 16:30 мск.

В этот же день финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что на курс оказывают влияние несколько факторов. Он упомянул, в частности, падение евро к доллару на рынке Forex на фоне ожидания роста процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и продажу валютной выручки экспортерами в рамках ранее введенных мер ЦБ.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.