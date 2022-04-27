Мадонна рассталась с бойфрендом после трех лет отношений

Американская поп-певица Мадонна рассталась с 28-летним возлюбленным Ахламаликом Уильямсом после трех лет отношений. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает издание The Sun.

Пара начала встречаться в 2019 году. Мадонна периодически показывала в социальных сетях совместные кадры с бойфрендом. Среди поклонников в последние месяцы начали распространяться слухи о расставании пары, поскольку их не видели вместе с января 2022 года.

Отмечается, что из аккаунта певицы в Instagram также исчезли все совместные снимки с возлюбленным.

В сентябре 2021 года актриса Николь Кидман рассказала некоторые подробности своего брака и развода с бывшим супругом, актером Томом Крузом. По ее словам, актриса стала инициатором разрыва. Кидман отметила, что этот опыт разрыва оставил ее сердце открытым, когда она наконец встретила своего нынешнего мужа, кантри-певца Кита Урбана.

Кидман и Круз встретились на съемках «Дней грома». Актеры поженились через шесть месяцев после выхода фильма в 1990 году и оставались вместе более 10 лет, прежде чем расстались в 2001 году.