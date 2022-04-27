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Отопительный сезон во Владивостоке завершат в начале мая

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Во Владивостоке в первых числах мая планируют завершить отопительный сезон. Об этом сообщает управление по вопросам топливно-энергетического комплекса.

«По данным Примгидромета, в ближайшие дни во Владивостоке ожидается понижение температуры воздуха. В связи с чем оптимальная дата для завершения отопительного сезона — 3 мая», — цитирует сообщение ведомства ИА PrimaMedia.

Как объяснили эксперты, отопительный сезон на уровне всего города можно завершать после того, как температура воздуха продержится выше отметки в +8 градусов в течение пяти суток подряд.

Уже сейчас специалисты приступают к подготовке к отопительному сезону 2022–2023. Ответственные службы согласовывают графики испытаний систем отопления и замены оборудования. Также будет проведен текущий ремонт систем теплоснабжения и оборудования котельных.

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