Бруцеллез зафиксировали в Ставропольском крае

В Ставропольском крае зафиксировали вспышку бруцеллеза. На этот раз карантин ввели в животноводческом хозяйстве недалеко от поселка Мирный. Об этом сообщает региональное управление ветеринарии.

Мелкий рогатый скот заразился инфекцией в 15 км от Мирного. Принимаются меры для того, чтобы не допустить распространения заболевания. В частности, на территории Курского округа начали действовать ограничения.

Так, запрещается лечить животных, выводить их на кладбище, готовить сыры из козьего молока и продавать молоко. Кроме того, во всем Курском районе нельзя проводить сельскохозяйственные ярмарки и выставки, пишет NewsTracker.

В середине апреля вспышки бруцеллеза зафиксировали в двух хуторах Волгоградской области. Очагами инфекции признали 25 личных подсобных хозяйств.

Бруцеллез является инфекционным заболеванием, которое может передаваться от животных к человеку. Заразиться можно через молоко, мясо или при непосредственном контакте.