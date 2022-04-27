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Адвокат оценила перспективы электронного документооборота в цифровом праве

Адвокат Елена Авакян: цифровой рынок должен развиться для правового регулирования
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Необходимо постепенно реагировать на те вызовы, которые возникают в различных секторах экономического развития. Об этом 27 апреля рассказала РАПСИ вице-президент Федеральной палаты адвокатов России, советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Елена Авакян, рассуждая о перспективах электронного документооборота и о новациях в области цифрового права.

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По ее словам, в разных секторах экономики с цифрой взаимодействуют по-разному. Выровнять эти подходы невозможно.

«При регулировании цифрового права необходимо в первую очередь учесть публичный интерес, прежде всего, обеспечить защиту персональных данных населения, цифрового аватара от возможного перехвата, от цифровых преступлений», — отметила она.

Как продолжила эксперт, нужно обучить правоохранителей выделить новые сферы в области уголовного права, связанные с доказыванием преступлений «в цифре». Кроме того, рынок должен развиться, после чего можно ввести экономические отношения в область регулирования.

«На мой взгляд, сегодня в законодательстве необходимо преодолевать те барьеры, которые уже выявлены, и по мере их преодоления, выходить на новое регулирование», — отметила она.

Сейчас законодательное регулирование требуется во взаимодействии с искусственным интеллектом, вопросах использования искусственного интеллекта (распознавание лиц, отслеживание частной жизни). Необходимо ответить на вопрос, где проходит граница между частной жизнью и общественным интересом.

«Являясь активным участникам тематических рабочих групп Центра компетенций «Сколково», могу сказать, что охват нормотворческой деятельности огромен: от использования элементов защиты права интеллектуальной собственности для цифровых объектов до применения искусственного интеллекта. Надо отметить, что рабочие группы рассматривают самые различные вопросы», — рассказала Авакян.

Первые шаги сделаны в области судопроизводства. Арбитражный процессуальный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Кодекс административного судопроизводства РФ уже получили возможность развития в части обеспечения электронного правосудия и электронного взаимодействия, подчеркнула адвокат.

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