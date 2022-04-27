Политолог предложил ввести понятие зоны повышенной опасности на границе с Украиной

Необходимо законодательно закрепить понятие зоны повышенной военной опасности в связи с обстрелами Брянской, Курской и Белгородской областей, граничащих с Украиной. С таким предложением выступил в среду, 27 апреля, политолог Сергей Станкевич.

«Думаю, что мы видим проблемы в нашем законодательстве. У нас три региона — Брянская, Курская и Белгородская области — являются территорией повышенной военной опасности. Понятия такого в законе нет. У нас есть военное и чрезвычайное положение в законодательстве», — сказал он в беседе с телеканалом «360».

По его словам, особенно опасно то, что используются беспилотники, которые сложно увидеть, и эффективной защиты от них пока не придумано. Тут действительно могут быть серьезные неприятности.

«Есть некая промежуточная ситуация, зоны повышенной военной опасности могут определяться как территории на определенном отдалении от государственной границы, там необходимо проводить различные профилактические мероприятия и эвакуировать население. Не в добровольном порядке, как сейчас, а настойчиво предлагать переехать. Нужны особые меры, которые в мирное время не применяются. Собирается совещание законодательных органов, может быть, там они рассмотрят введение этого понятия», — сказал Станкевич.

По словам политолога, нужно создание территорий, например, шириной 100 км от границы, где можно ввести ситуацию повышенной военной опасности, отселить население и исходить из того, что любой в этой зоне будет подозреваемым лицом.

«Тут дело законодательных актов. Если есть законный режим, это всегда эффективнее», — заключил он.

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в среду утром был уничтожен разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе рядом с Воронежем. Он уточнил, что это малогабаритный аппарат, который был обнаружен и сбит системой ПВО, передает НСН.

В ночь на среду расчеты ПВО также перехватили украинский беспилотник в небе над Курской областью. Эту информацию подтвердил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, разрушений не было, никто не пострадал. Кроме того, два украинских беспилотника были сбиты в селе Боровское Рыльского района Курской области 25 апреля.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил задокументировать факты противоправных действий ВСУ на территории Курской и Воронежской областей, где были обнаружены предположительно украинские беспилотники, сообщается на сайте aif.ru.

РФ продолжает спецоперацию по защите мирного населения в Донбассе, о которой Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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