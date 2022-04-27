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Воспитательниц ульяновского детсада представят к наградам

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Воспитателей детского сада в поселке Вешкайма Ульяновской области — погибшую Ольгу Митрофанову и раненую Елену Карпову — представят к государственным наградам. Об этом в среду, 27 апреля, заявил губернатор региона Алексей Русских на совещании с постоянными членами Совета безопасности.

Бойня в тихий час: под Ульяновском совершено массовое убийство в детском саду
Жертвами трагедии стали минимум четыре человека, еще один получил ранения

«Все вы знаете о мужественном поступке Ольги Митрофановой, воспитательницы детского сада, которая попыталась преградить вход в спальню детишек вооруженному преступнику и погибла от его рук. Возможно, если бы не эти ее действия, жертв среди детей было бы больше. Считаю, что Ольгу Владимировну необходимо представить к государственной награде за отвагу, смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях», — отметил губернатор.

Глава Ульяновской области подчеркнул, что коллегу погибшей Елену Карпову также наградят.

«Благодаря действиям этой отважной женщины были спасены жизни других ребятишек. Я выражаю самую глубокую признательность Елене Викторовне и хочу пожелать ей скорейшего выздоровления. Кроме того, прошу также проработать вопрос о представлении Елены Викторовны к государственной награде», — заключил Русских.

Днем ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уведомила, что у раненой воспитательницы перелом обеих костей предплечья в результате огнестрельного ранения правого плеча.

Днем 26 апреля 26-летний Руслан Ахтямов во время тихого часа беспрепятственно проник на территорию детского сада «Рябинка» в поселке Вешкайма Ульяновской области с ружьем. Он ранил в руку Елену Карпову, на крики прибежала воспитательница Ольга Митрофанова. Мужчина застрелил женщину, вошел в здание и убил 5-летнего мальчика и 6-летнюю девочкой. После этого он покончил с собой.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Позже в этот день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о том, что Ахтямов состоит на учете как психически больной.

Кроме того, тело пенсионера, владельца оружия, было обнаружено на свалке неподалеку от места трагедии.

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских поручил проверить безопасность всех образовательных учреждений региона. Помимо этого он распорядился оказать экстренную помощь семьям погибших. В детском саду, где произошла трагедия, не было охраны, имелась лишь тревожная кнопка.

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