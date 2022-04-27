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Боксер «Молекула Ада» рассказал о предстоящем бое с Бабаниным

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Двукратный чемпион России по кикбоксингу Евгений Орлов, получивший прозвище «Молекула Ада» за свои внушительные габариты, рассказал про эмоции перед предстоящим поединком с российским боксером Максимом Бабаниным на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Я не боюсь проиграть. Я иду туда драться, боксировать. Он идет туда только выигрывать. Это бокс — всё может случиться. Может прилететь большая плюха случайно по печени. Он переживает, я — нет», — сказал Орлов.

При этом Орлов считает своего оппонента молодым и классным боксером, а своей задачей считает пробоксировать с соперником все шесть раундов и постараться удивить и Бабанина, и зрителей.

«Моя картинка проста боя: я больше его, я тяжелее, вышел, работаю первым номером, ломаю, поддавливаю, утомляю — и где-то прилетит ему обязательно», — отметил боксер.

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Себя Евгений Орлов считает опасным бойцом и обещает держать Бабанина в напряжении с первого и до последнего раунда.

Главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет поединок узбекского боксера Азизбека Абдугофурова и российского боксера Федора Чудинова, который пройдет 29 апреля. В соглавном бою встретятся последний чемпион М-1 Global Хадис Ибрагимов и белорусский чемпион по тайскому боксу, боец MMA Петр Романкевич.

В рамках большого шоу состоится реванш Дениса Вильданова и Макса Щербакова. Боксер Бабанин сразится против «Молекулы Ада» Орлова.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 29 апреля в «Вегас Сити Холле». Зрители РЕН ТВ смогут увидеть турнир «Бойцовского клуба» в прямом эфире в 23:15 мск.

Уже открыта продажа билетов на турнир. Купить их можно на сайте Concert.ru.

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