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Посол РФ заявил о продавливании странами приостановки членства России в UNWTO

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Ряд государств – членов Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) продавливали решение о приостановке членства в ней России. Об этом 27 апреля заявил посол РФ в Мадриде Юрий Корчагин.

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По словам дипломата, несколько стран, входящих в ЮНВТО, фактически монополизировали организацию и используют ее в своих групповых интересах.

«С помощью массированной антироссийской пропаганды, путем шантажа и оказания давления на государства — члены ЮНВТО продавливается решение о приостановлении членства России, что мы рассматриваем в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания действующего члена организации, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику», — сказал он, выступая на внеочередной Генассамблее (ГА) UNWTO .

Он отметил, что Москва не считает целесообразным продолжать работу в организации, руководство и некоторые государства – члены которой потворствуют политизации ее деятельности и открыто поддерживают дискриминацию России.

«РФ приняла решение о выходе из состава UNWTO», — заключил глава дипмиссии.

О том, что РФ решила покинуть организацию, ранее в этот день UNWTO сообщила в Twitter.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выход России из UNWTO ни на что не повлияет. По его словам, это не окажет влияния на внутренний туризм, внешние направления на туризм открыты.

18 марта официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент. По его словам, так считает генсек ООН Антониу Гутерриш. Дюжаррик напомнил, что UNWTO независима от ООН и действует самостоятельно.

2 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Отмечалось, ято целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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