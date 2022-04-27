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Макрона закидали помидорами во время поездки в Иль-де-Франс

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Французского президента Эммануэля Макрона закидали помидорами во время поездки в муниципалитет Сержи в регион Иль-де-Франс 27 апреля. Видео инцидента показал телеканал BFMTV.

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На кадрах видно, как в стоящего в центре толпы политика летят несколько помидоров. Охрана президента быстро открывает над его головой зонт. Затем трансляция прерывается на несколько секунд, после чего зрителям показывают, как Макрон продолжает общение с людьми.

24 апреля во Франции прошел второй и заключительный тур выборов президента. По итогам подсчетов 100% бюллетеней Макрон набрал 58,54% голосов, в то время как соперница — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — набрала 41,46% голосов.

После объявления результатов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

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