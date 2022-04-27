Поджигателя сухой травы задержали в Иркутской области

В Баяндаевском районе Иркутской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Инцидент зафиксирован в 15 км от райцентра в деревне Маралтуй. По предварительным данным, 62-летний местный житель вместе с сыном развели костер, но огонь перекинулся на траву. Сильные порывы ветра способствовали быстрому распространению пожара, который стал подбираться к жилым домам.

Пожарных и полицию вызвали соседи, находящиеся неподалеку. Общая площадь возгорания составила 1 га, на участке обгорела сухая трава, пишет ИА IrkutskMedia.

Мужчину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).

Ранее в апреле эколог Сергей Костарев назвал основными причинами возгорания сухую погоду и человеческий фактор. По его словам, виноваты в появлении огня не только погода, но и люди, которые устраивают пал травы, думая, что «охраняют свою деревню». Вместо этого они только поджигают лес, отметил он.