В РСТ оценили влияние выхода РФ из UNWTO на российских туристов

Решение России выйти из Всемирной туристической организации ООН (UNWTO) не окажет влияние на обычных туристов. Об этом в среду, 27 апреля, заявил «Известиям» вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

«На самом деле, этот шаг никак не скажется на обычных российских туристах, как особенно никак не сказывалось и присутствие в этой организации. Хотя это крупнейшее межгосударственное объединение, общественное, по линии туризма», — указал он.

По словам эксперта, участие в такого рода организации давало возможность интегрироваться в международное пространство, помогало определять статистику, тренды. UNWTO формировала межгосударственные трансграничные турпродукты. Всемирная туристическая организация играла роль определителя векторов, и Россия входила в руководящие органы, добавил Барзыкин.

«В связи с изменением ситуации, когда международное право практически не реализуется, когда действует сговор, а не договор, мы решили выйти из UNWTO. Эта организация навряд ли смогла бы обеспечить поддержку нам, она и не продемонстрировала поддержку, когда наших туристов приходилось эвакуировать из-за рубежа, закрывались наши транспортные маршруты, не обеспечивались гуманитарные коридоры для эвакуации туристов. В настоящее время это логичный шаг на общем развитии туризма», — заключил он.

О том, что Россия решила покинуть организацию, ранее в этот день UNWTO сообщила ранее в этот день в Twitter.

В свою очередь, российский посол в Испании Юрий Корчагин во время выступления на внеочередной Генассамблее ООН указал на то, что ряд государств-членов UNWTO фактически ее монополизировали и «продавливали» решение о приостановке членства России.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что выход РФ из организации не окажет влияние на внутренний туризм.

18 марта официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что приостановка членства России во Всемирной туристской организации может создать пагубный прецедент. По его словам, так считает генсек ООН Антониу Гутерриш. Дюжаррик напомнил, что UNWTO независима от ООН и действует самостоятельно.

2 марта глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак потребовал от международного сообщества рассмотреть вопрос об исключении России из ООН. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США не видят возможности лишить Россию статуса постоянного члена Совбеза.