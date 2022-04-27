Более миллиона человек сдали экзамен на знание правил дорожного движения

Более миллиона человек приняли участие в Большом экзамене ПДД, который сейчас проводится по всей России. Промежуточные итоги показывают, что больше всего пробелов в знаниях связаны с правилами дорожного движения для велосипедистов и в жилых зонах. Этот масштабный проект Авто.ру стартовал 31 марта и будет длиться до конца апреля.

Наибольшее число ошибок участники Экзамена сделали в вопросах о велосипедных правилах и поведении пешеходов в зоне действия знака «жилая зона». Например, только 3% правильно ответили на вопрос о перевозке ребенка на велосипеде. «Велосипед — один из самых популярных видов транспорта у жителей города. В прошлом году на одних только прокатных велосипедах жители совершили 5,7 млн поездок — это полноценный альтернативный транспорт в Москве. Поэтому важно, чтобы автомобилисты воспринимали велосипедистов, как полноценных участников движения. А любители велопоездок строго соблюдали правила движения, ведь правила безопасных поездок едины для всех», — отметил Артур Шахбазян, заместитель руководителя ЦОДД

Также рекордсменом по количеству ошибок стал вопрос о правилах поведения пешеходов в зоне действия знака «жилая зона» — всего 1% правильных ответов.

«По правилам дорожного движения пешеходы имеют неоспоримый приоритет в жилой зоне перед водителями транспортных средств. Зачастую именно пешеходы пренебрегают элементарными нормами личной безопасности на внутридворовых территориях и попадают в дорожно-транспортные происшествия. Основной ошибкой, пожалуй, становятся неожиданный выход из-за припаркованных автомобилей, а также перебегание проезжей части во дворе. Скоро летние каникулы и хочется еще раз напомнить родителям: объясняйте детям правила безопасного поведения на дороге, в том числе и во дворе. Напоминайте, что кататься на самокатах и велосипедах можно только в пешеходных зонах — закрытых скверах, тротуарах, детских и спортивных площадках», — рассказала начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ Управления ГИБДД Москвы подполковник полиции Любовь Высоцкая.

Однако были и вопросы, на которые почти все смогли ответить верно. Примерно 98% участников правильно ответили на вопрос о том, кого нужно пропускать при развороте на перекрестке, и практически каждый знает, что нужно пропускать пассажиров, выходящих из трамвая на остановке.

Тем не менее реальность показывает, что знания ПДД часто расходятся с практикой их соблюдения — по статистике, именно на перекрестках происходит большинство аварий. Кроме того, согласно отчетам ПроАвто, в 2021 году было выписано более 2 тысяч штрафов за невыполнение требования правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения. Эксперты рекомендуют не только повторять правила, но и быть внимательными и сконцентрированными на дороге.

На данный момент, более 40 баллов из 60 возможных получили 16% участников. Один из них смог пройти тест всего за 3 минуты и 18 секунд. Экзамен продлится до конца апреля, а в мае будут подведены итоги проекта.