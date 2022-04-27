Польские компании предпримут шаги для получения компенсации от «Газпрома»

Польские компании предпримут юридические шаги для получения компенсации от «Газпрома» за прекращение поставок газа. Об этом в среду, 27 апреля, заявил президент страны Анджей Дуда во время встречи с президентом Чехии Милошем Земаном в Праге.

«Уверяю соотечественников, что перебоев с поставками газа не будет. Мы этим займемся, в том числе в рамках европейского сотрудничества. Конечно, польские фирмы, которые имеют заключенные контракты с Россией на поставки газа предпримут соответствующие юридические шаги», — приводит его слова польское издание Wiadomosci.

Он выразил уверенность в том, что польские компании получат компенсации от российской стороны за «нарушение условий договора».

Ранее в этот день «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNiG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, отметили в компании.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.