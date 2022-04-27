TV1000 Русское Кино покажет комедийный сериал «Проект «Анна Николаевна»

С 1 по 3 мая зрители телеканала TV1000 Русское Кино (принадлежит группе компаний Viasat) смогут приоткрыть окно в загадочный мир андроида Анны Николаевны Королькевич. Марафон остросюжетного сериала Кинопоиска «Проект «Анна Николаевна» начнется в 15:00. Также все серии первого и второго сезонов сай-фай комедии будут доступны на стриминговом сервисе viju.

Может ли робот лучше расследовать дела, чем следователь? Легко ли быть человеком? Ответ на эти вопросы должна дать андроид-полицейский Анна Николаевна Королькевич. Главную героиню, в рамках научного эксперимента, отправляют бороться с преступностью в провинциальный отдел полиции. О том, кто она такая, знает только начальник РОВД Виктор Сергеевич Галузо. Для остальных Королькевич – дочь замминистра. Интрига нарастает с каждым эпизодом: догадаются ли люди, что среди них есть андроид? Справится ли Анна Королькевич со своей миссией? Ведь, чем больше она общается с людьми, тем больше перенимает у них человеческие качества.

Вместе с коллегами по отделу Андреем Пожарским, Сергеем Мокрым и Вячеславом Ляпиным капитан Анна Королькевич будет раскрывать особо важные дела, расследовать кражи и убийства, ловить пьяного мажора-малолетку и даже внедряться в банду к преступникам. Ничто не будет предвещать беды, пока эксперимент не зайдет слишком далеко.

Главную роль в проекте сыграла Зоя Бербер, известная зрителям по сериалам «Реальные пацаны» и «Фарца». Роль её начальника – подполковника Галузо – исполнил народный артист России Сергей Гармаш («Стиляги», «12»). Остальных персонажей блестяще сыграли Антон Филипенко («Давай разведемся!», «28 панфиловцев»), Федор Лавров («Про любовь», «Лучше, чем люди») и Кузьма Сапрыкин («Филфак», «Движение вверх»). В сериале также снимались Ирина Розанова, Юлия Ауг, Маруся Климова, Павел Деревянко, Михаил Пореченков и другие.

Сериал «Проект «Анна Николаевна» – комедия Кинопоиска от Продюсерской компании «Среда». В качестве режиссера первого сезона выступил Максим Пежемский, ранее участвовавший в создании сериала «Интерны», а во втором сезоне в режиссерское кресло сел Александр Карпиловский (франшиза «Ёлки»). Авторы сценария – Дмитрий Лемешев (оба сезона) и Роман Непомнящий (первый сезон). Креативный продюсер – Дмитрий Нелидов, при его участии сняли такие популярные кинокартины, как «Адмиралъ» и две части «Горько».

«Проект «Анна Николаевна» нельзя отнести к какому-то определенному жанру. Это и комедия, и фантастика, и триллер, и мелодрама. Самое интересное, что эта жанровая смесь создает гармоничную картинку. Сериал получился одновременно глубоким и легким, стильным и тонким, ярким и умным.

Смотрите первый и второй сезоны «Проекта «Анна Николаевна» с 1 по 3 мая на телеканале TV1000 Русское Кино. Начало сериального марафона в 15:00. Также все эпизоды будут доступны на стриминговом сервисе viju.