Пожилой автомобилист сбил мотоциклиста в Якутии

В Таттинском улусе Республики Саха (Якутия) пожилой водитель иномарки сбил мотоциклиста. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 26 апреля в селе Ытык-Кюель. На улице Ойунского 72-летний водитель Toyota Vitz не уступил дорогу мотоциклу Regulmoto RM125, за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

В результате столкновения мотоциклист получил травму головы и другие телесные повреждения. Его госпитализировали в районную больницу.

Водитель машины не пострадал. Установлено, что за последний год он привлекался к административным правонарушениям пять раз, из них три раза за превышение скорости. Также выяснилось, что мотоциклист водительского удостоверения не получал, а сам транспорт не состоит на учете в ГИБДД. Шлем и другая защитная экипировка на молодом человеке отсутствовали.

27 апреля в Омской области опрокинулся мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.