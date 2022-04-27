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Пожилой автомобилист сбил мотоциклиста в Якутии

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В Таттинском улусе Республики Саха (Якутия) пожилой водитель иномарки сбил мотоциклиста. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в пресс-службе ГИБДД МВД по республике.

Авария произошла 26 апреля в селе Ытык-Кюель. На улице Ойунского 72-летний водитель Toyota Vitz не уступил дорогу мотоциклу Regulmoto RM125, за рулем которого находился 22-летний молодой человек.

В результате столкновения мотоциклист получил травму головы и другие телесные повреждения. Его госпитализировали в районную больницу.

Водитель машины не пострадал. Установлено, что за последний год он привлекался к административным правонарушениям пять раз, из них три раза за превышение скорости. Также выяснилось, что мотоциклист водительского удостоверения не получал, а сам транспорт не состоит на учете в ГИБДД. Шлем и другая защитная экипировка на молодом человеке отсутствовали.

27 апреля в Омской области опрокинулся мотоцикл, которым управлял 17-летний подросток. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

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