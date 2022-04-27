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«Росатом» запустил производство термопластичных лент

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«НИИграфит», научный институт «Росатома», запустил производственную линию по изготовлению термопластичных лент. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Эти ленты (препреги, композиционные материалы-полуфабрикаты) востребованы в нефтегазовой сфере — для защиты изоляции магистральных газовых и нефтепроводов, в строительстве — для защиты металлоконструкций, в авиастроении и других отраслях промышленности.

Производственная линия собрана из отечественных комплектующих. Для изготовления продукции использованы углеродные волокна компании UMATEX, которая входит в контур «Росатома».

Для запуска производства специалисты института разработали новый способ нанесения термопластов на армирующие волокнистые наполнители. Это позволяет получать препреги с высоким уровнем физико-механических свойств. Они отличаются повышенной трещиностойкостью и устойчивостью к высоким температурам. В отличие от классических термопластичные ленты не обязательно хранить при отрицательных температурах. Благодаря улучшенным свойствам изделий, их ресурс эксплуатации может быть увеличен как минимум в полтора раза.

«Таким образом, высокие научные компетенции российских атомщиков помогают решать задачи импортозамещения новых материалов в критически важных отраслях и производствах», — подчеркнули в госкорпорации.

Сейчас, на начальном этапе, мощность производственной линии составляет одну тонну термопластичных лент в год. В планах — к 2024 году выйти на производство 100 т в год.

По словам замдиректора по науке и инновациям «НИИграфит» Артура Гареева, разработанный специалистами «уникальный способ получения термопластичных лент является одной из ключевых задач современной технологии композитов, которая позволит значительно расширить возможности при проектировании высокоответственных изделий и области их применения, начиная от производства водородных баллонов и заканчивая крыльями самолета».

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