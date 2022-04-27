Большой Папа высказался о бое с Максом Топором

Противостояние боксеров Дениса «Большого Папы» Вильданова и Максима «Макса Топора» Щербакова стало для болельщиков многосерийным бойцовским сериалом. Большой Папа намерен «переехать» соперника в предстоящем бою, об этом он рассказал 27 апреля в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Я вообще бы не назвал это боем, я просто выйду и перееду этого человека и докажу то, что тот бой, который был в Самаре, — это была просто случайность», — сказал спортсмен.

В ответ Макс Топор заявил, что он выйдет победителем из предстоящей схватки.

«Ну один бой известен заранее, я выйду победителем в очередной раз, хотел бы немножечко добавить», — ответил Щербаков.

Ранее Вильданов и Щербаков дрались на голых кулаках, победу одержал Вильданов. Поединок по правилам бокса выиграл Щербаков.

25 апреля Вильданов рассказал о подготовке перед боем с Щербаковым. Спортсмен поделился, что хочет взять реванш, после того как в предыдущем бое улетел в нокаут за 15 секунд, сломав ногу.

В этот же день бойцы подрались во время интервью для YouTube-канала KOVALENKO. Конфликт начался с оценки Большим Папой физической формы оппонента. Он отметил, что опасается за предстоящий бой, поскольку Топор находится в плохом состоянии, «весь опухший». После этого завязалась потасовка. Съемочной группе удалось разнять боксеров.

23 апреля стало известно, что Щербаков и Вильданов заключили спор на 500 тыс. рублей перед предстоящим поединком. Деньги получит победитель состязания.

Макс Топор и Большой Папа встретятся вновь на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 29 апреля. Зрители телеканала смогут увидеть турнир в прямом эфире в 23:15 мск. Билеты на турнир доступны на сайте Концерт.ру.