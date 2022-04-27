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ФСБ задержала в Белгороде двух диверсантов за подготовку диверсии на железной дороге

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В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные «сторонники украинского нацизма» направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

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Во время допроса подозреваемые рассказали, что планировали повреждать железные дороги, по которым передвигаются российские военные эшелоны. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»).

Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные оппозиционных политиков, журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других «изменников родины». Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский сайт необходим для большего эффекта при проведении «зачисток» в стране.

Ранее, 22 апреля, в ФСБ сообщили, что на подконтрольной российской армии территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя с использованием заминированного автомобиля.

В их отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма. По признанию одного из диверсантов, взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники.

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