ФСБ задержала в Белгороде двух диверсантов за подготовку диверсии на железной дороге

В Белгородской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух россиян, готовивших диверсию на объекте транспортной инфраструктуры. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, задержанные «сторонники украинского нацизма» направляли на украинский сайт «Миротворец» сведения о военнослужащих Вооруженных сил РФ, принимавших участие в специальной военной операции по защите жителей Донбасса.

Во время допроса подозреваемые рассказали, что планировали повреждать железные дороги, по которым передвигаются российские военные эшелоны. Против задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии»).

Сайт «Миротворец» создан в августе 2014 года при поддержке властей Украины. Ресурс известен скандальными публикациями, в которых обнародуются данные оппозиционных политиков, журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других «изменников родины». Генпрокуратура РФ отмечала, что экстремистский сайт необходим для большего эффекта при проведении «зачисток» в стране.

Ранее, 22 апреля, в ФСБ сообщили, что на подконтрольной российской армии территории задержаны украинские диверсанты, готовившие по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) теракт против гуманитарного конвоя с использованием заминированного автомобиля.

В их отношении возбуждено уголовное дело о приготовлении к акту международного терроризма. По признанию одного из диверсантов, взрыв готовился на расстоянии 5 м от проезжающей российской техники.