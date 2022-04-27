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Специалисты назвали нестандартные методы лечения храпа

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Храп говорит о нарушении жизненно важных процессов в организме. Однако есть несколько нестандартных методов лечения этого нарушения, рассказали в среду, 27 апреля, в разговоре с «Газетой.Ru» сомнолог Максим Новиков и стоматолог-ортопед Григорий Кулясов.

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Для профилактики храпа Новиков посоветовал использовать специальные контурные подушки с утолщением под шеей, а также снизить массу тела на 10%. Если такие меры не дадут положительного результата, то стоит провести диагностику.

«Диагностика осуществляется с помощью полисомнографии — метода длительной регистрации различных физиологических функций организма во время сна, который позволяет поставить точный диагноз заболевания и оценить его тяжесть, от чего в значительной степени зависит тактика лечения», — объяснил сомнолог.

Как заметил Кулясов, храп можно вылечить и с помощью специальных приспособлений. Например, с помощью нижнечелюстных протрузионных шин, которые изготавливают индивидуально под каждого пациента. Они позволяют удерживать дыхательные пути открытыми за счет выдвижения нижней челюсти и языка.

«Стоматолог делает силиконовые слепки верхней и нижней челюсти, регистрирует прикус, чтобы четко показать, насколько должна быть выдвинута нижняя челюсть», — объяснил специалист.

Ранее в апреле заслуженный врач РФ, президент Российского общества сомнологов Роман Бузунов раскрыл секреты здорового сна и комфортного пробуждения. Врач рассказал, что на здоровый сон влияет умение придерживаться определенного графика. Если приучить себя просыпаться в одно и то же время в течение двух недель подряд, то скоро можно будет обходиться без будильника и чувствовать себя отдохнувшим. Если работа связана с мозговой активностью, то лучше ее завершить за два-три часа до сна.

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