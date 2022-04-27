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Силуанов рассказал о выплатах на детей в возрасте от 8 до 17 лет с мая

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В России в мае начнутся новые выплаты семьям с детьми от восьми до 17 лет. Об этом 27 апреля заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«Создана система поддержки семей с детьми всех возрастов. Эти выплаты осуществляются по принципу социального казначейства с комплексной оценкой нуждаемости», — сказал он.

По словам министра, регионам необходимо обратить внимание на внедрение комплексной оценки нуждаемости при осуществлении мер соцподдержки жителей.

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«Рекомендуем провести инвентаризацию установленных выплат на предмет дублирования, оценки эффективности с тем, чтобы концентрировать ресурсы и предоставлять помощь людям, которые в первую очередь требуют поддержки государства», — отметил Силуанов.

31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми в возрасте от восьми до 17 лет в рамках помощи нуждающимся в социальной поддержке.

Средства можно получить при наличии у ребенка российского гражданства, при этом доход у семьи не должен превышать величину прожиточного минимума на душу населения. Кроме того, несовершеннолетний обязан постоянно проживать на территории России.

18 марта стало известно, что правительство планирует направить 546 млрд рублей из федерального бюджета на социальную поддержку граждан, включая борьбу с безработицей и помощь нуждающимся семьям с детьми.

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