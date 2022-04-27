Опубликована архитектура деловой программы ПМЭФ-2022: экономика новых возможностей

На официальном сайте Петербургского международного экономического форума, который состоится 15–18 июня 2022 года, опубликована архитектура деловой программы. Главная тема Форума – «Новый мир – новые возможности».

Основная деловая программа ПМЭФ-2022 разделена на четыре тематических направления, посвященные вопросам глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

В рамках трека «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени» состоятся сессии, посвященные вопросам восстановления экономики и международному сотрудничеству в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформации мировой торговли, эффективности работы бизнеса в новых логистических реалиях.

Второй тематический блок деловой программы мероприятия – «Экономика России: новые задачи и горизонты» посвящен новым вызовам, с которыми столкнулась страна. Сессии трека охватывают вопросы перехода от антикризисной повестки к повышению долгосрочного потенциала экономики, состояния инвестиционного климата в регионах России, развития российского финансового рынка и научно-технического пространства, функционирования системообразующих отраслей.

«Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, диктуют нам новые правила игры. Новые вызовы – это всегда новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Дискуссии в рамках трека «Современные технологии – человечеству: создавая ответственное будущее» охватывают темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

Участники деловых сессий в рамках тематического блока «Инвестиции в человека – инвестиции в развитие» озвучат культурные коды новой реальности, обсудят развитие человеческого капитала и новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Также запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

На полях ПМЭФ пройдут традиционные межстрановые бизнес-диалоги с представителями бизнес-сообществ Африки, Беларуси, Ближнего Востока, Европы, Египта, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Латинской Америки, а также диалог «ЕАЭС – АСЕАН».

В деловую программу мероприятия включены: завтрак для представителей фармацевтических компаний, завтрак Сбера и IT-завтрак.

Помимо основной деловой программы, «на полях» ПМЭФ состоятся: Российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса и форум «Лекарственная безопасность», диалог «ПМЭФ Юниор», а также форум «Арктика – территория диалога».

Деловые сессии будут транслироваться на ресурсах ПМЭФ что позволит всем желающим стать частью мероприятия.

Ознакомиться с полной архитектурой ПМЭФ-2022 можно на официальном сайте мероприятия: forumspb.com.

Регистрация представителей СМИ продлится до 13 мая 2022 года.