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В МИЦ «Известия» расскажут о приемной кампании в вузы в 2022 году

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28 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.

Как будет проходить приемная кампания в 2022 году? Какие направления и специальности наиболее востребованы?

Участники:

- Борис Падалкин, первый проректор - проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана;

- Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (онлайн);

- Юлия Эбзеева, первый проректор РУДН;

- Алексей Никулин, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова;

- Василий Страхов, проректор по развитию МПГУ.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.

Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.

Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru. по ссылке https://iz.ru/video/stream/1

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.

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