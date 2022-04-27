В МИЦ «Известия» расскажут о приемной кампании в вузы в 2022 году
28 апреля в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная предстоящей приемной кампании в высшие учебные заведения.
Как будет проходить приемная кампания в 2022 году? Какие направления и специальности наиболее востребованы?
Участники:
- Борис Падалкин, первый проректор - проректор по учебной работе МГТУ им. Н.Э. Баумана;
- Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (онлайн);
- Юлия Эбзеева, первый проректор РУДН;
- Алексей Никулин, проректор РЭУ им. Г.В. Плеханова;
- Василий Страхов, проректор по развитию МПГУ.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru. по ссылке https://iz.ru/video/stream/1
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805, 4236
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.