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«Авторадио» приглашает на фестиваль «Победа» на Поклонной горе

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Радиостанция «Авторадио» совместно с Департаментом Культуры города Москвы представляют фестиваль «Победа» на Поклонной горе.

9 мая, в День Победы, на традиционном фестивале «Авторадио» выступит Дважды Краснознаменный Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. Александрова – один из ярчайших символов нашей страны и нашей Победы.

Знаменитый коллектив на сцене уже более 90 лет, с любовью и гордостью его называют «хор Красной Армии» и «александровцы». На фестивале «Авторадио» «Победа» ансамбль исполнит песни военных лет, которые помнит и любит уже нескольких поколений россиян.

Вместе с «александровцами» вспомнят о великом подвиге и споют песни Победы на Поклонной горе звезды российской эстрады — Александр Иванов, Александр Шоуа, Анита Цой, Гоша Куценко, Диана Анкудинова, «Дискотека Авария», Слава и другие артисты. В числе приглашенных также Дима Билан, Сергей Лазарев, группа «Фабрика».

Начало праздничного концерта – в 20.30. Вход для зрителей – свободный.

Все подробности – в эфире «Авторадио», на сайте www.avtoradio.ru и на страницах станции в социальных сетях.

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