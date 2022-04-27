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Илон Маск лишился $29 млрд после заявления о покупке Twitter

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На фоне одобрения советом директоров покупки американским бизнесменом Илоном Маском Twitter акции его компании Tesla 26 апреля обвалились на 12%. Из-за этого предприниматель потерял $29 млрд, показали данные счетчика Forbes Real-Time.

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Акции упали из-за того, что совет директоров Tesla выразил сомнения по поводу эффективности управления Маском сразу трех компаний. Помимо Tesla и Twitter бизнесмен также владеет космической корпорацией SpaceX.

«Он владеет 21% акций Tesla, но заложил более половины своей доли в качестве обеспечения по кредитам», — сообщили в Forbes Real-Time.

25 апреля стало известно, что Маск согласовал покупку Twitter за $44 млрд. Соглашение было единогласно одобрено советом директоров Twitter. Закрытие сделки ожидается в 2022 году. Как отмечается, после ее завершения Twitter станет непубличной компанией.

Ранее, 23 апреля, бизнесмен рассказал, что целью покупки социальной сети стало его желание создать общественную платформу, которая пользуется максимальным доверием в обществе по всему миру и предоставляет каждому право на высказывание. При этом он уточнил, что интересы его не пересекаются с коммерцией и поиском интересных вложений.

В начале апреля Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter с долей 9,2%. При этом он указал на то, что в текущем виде компания не может процветать и «служить свободе слова», поэтому должна стать частной.

Сам Маск — активный пользователь Twitter. Он ведет переписку с подписчиками, политиками и коллегами по космической отрасли, включая главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Социальная сеть начала работу в 2006 году. Больше всего пользователей у Twitter в США, Японии, Индии, Бразилии, Индонезии и Великобритании.

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