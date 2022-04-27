Три человека пострадали при столкновении машин на Сахалине

В Томаринском районе Сахалинской области в результате столкновения иномарок пострадали три человека. Об этом сообщает УГИБДД УМВД России по региону.

Авария произошла 26 апреля на трассе Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск. На 184-м км дороги 25-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречку и врезался в Nissan Bluebird.

В результате ДТП двое пассажиров Nissan получили различные травмы и были госпитализированы в Томаринскую ЦРБ. 27-летнему автомобилисту медицинская помощь была оказана на месте, пишет ИА SakhalinMedia.

По факту произошедшего организована проверка. По предварительным данным, водитель Toyota не учел дорожные и метеорологические условия, вследствие чего потерял управление и допустил выезд на полосу встречного движения.

24 апреля на трассе М-5 «Урал» в Ульяновской области водитель грузовика Mercedes выехал на встречку и врезался в другой грузовик марки MAN. Один из водителей погиб.