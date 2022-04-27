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Путевой дворец в Твери вошел в рейтинг самых популярных дворцов России

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Путевой дворец в Твери вошел в семерку самых привлекательных для туристов дворцовых объектов России. Об этом 27 апреля сообщили «Тверские ведомости».

«Неоднократно в стенах дворца принимались важные решения и происходили события, которые влияли на судьбу не только тверской земли, но и всей России. Сегодня здесь формируется современный культурный центр города Твери. Тверской императорский дворец — культурная жемчужина Тверской области, достояние всей страны», — считает губернатор региона Игорь Руденя.

Комплекс Тверского императорского дворца является образцом парадной архитектуры XVIII–XIX веков. К нему относятся главный корпус, флигель, каретный сарай, конюшня, гауптвахта, дворцовый сад, оранжерея, здание бывшего реального училища.

Помимо Путевого дворца в рейтинг вошли Воронцовский дворец (Алупка), Зимний дворец (Санкт-Петербург), Дворец земледельцев (Казань), Коломенский дворец (Москва), Дворец Алфераки (Таганрог), Дом-дворец Баташевых (Выкса, Нижегородская область). Отмечается, что рейтинг составлен сервисом бронирования жилья Tvil.ru на основе опроса пользователей социальных сетей.

12 января пресс-служба Эрмитажа сообщила, что в ходе реставрации фасада Зимнего дворца, намеченной на 2023 год, оттенок основного цвета (зеленого) будет изменен на более светлый, пастельный. Руководство музея подбирает подходящие оттенки в рамках цветовой гаммы, которая появилась сразу после Великой Отечественной войны и на сегодняшний день признана наиболее удачной как сотрудниками, так и участниками опроса среди простых посетителей Дворцовой площади.

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