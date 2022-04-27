В Кремле не обсуждают отмену или перенос прямых выборов губернаторов

Вопрос о переносе или отмене прямых выборов губернаторов в РФ не обсуждается. Об этом в среду, 27 апреля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службе Кремля.

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — указали в пресс-службе.

Накануне СМИ сообщали, что подобный вопрос может быть затронут 27 апреля в Санкт-Петербурге, где состоится заседание Совета законодателей с участием российского президента Владимира Путина.

Отмечалось, что во время этого заседания могут быть затронуты вопросы, в каком формате должны проходить выборы в Единый день голосования в 2022 году.

26 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила шесть заявок от регионов о желании использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах в единый день голосования в 2022 году.