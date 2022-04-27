Источник сообщил о планах ЕС временно нарастить закупку газа из России

Евросоюз временно нарастит закупки российского газа через страны, готовые платить в рублях, чтобы компенсировать прекращение поставок в Болгарию и Польшу. Об этом в среду, 27 апреля, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС в Брюсселе.

«Сегодня состоялась экстренная встреча координационной группы по газу в связи с ситуацией в Польше и Болгарии. Одним из промежуточных решений стало значительное увеличение закупок газа у России по сохраняющимся каналам, что позволит Польше и Болгарии приобрести дополнительные объемы газа на европейском рынке», — рассказал он.

Собеседник агентства также добавил, что ЕС работает со всеми партнерами для того, чтобы обеспечить увеличение поставок газа.

Ранее в этот день «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

При этом заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал — Европа выросла в среду в пять раз, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade. По его данным, на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 млн куб. м в час, тогда как накануне она находилась на уровне 237 тыс. куб. м. Рост показателя может быть вызван неопределенностью в отношении поставок российского газа Варшаве.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.