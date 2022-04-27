Bloomberg прогнозирует стремительное истощение американских запасов вооружения

Американские запасы вооружений могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставки военной помощи на Украину, об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, Штаты уже передали Украине почти четверть запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Ранее Вашингтон заявил, что направит Украине новые партии вооружения уже в апреле. Помимо «стингеров» Киев получает из Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает телеканал «Известия». Москва в свою очередь призывает Вашингтон перестать милитаризовать Украину.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.