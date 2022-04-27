Прямой эфир
Политика
Россия ввела санкции против 287 членов палаты общин Британии
Общество
В московских школах появятся службы примирения
Туризм
Россия решила выйти из Всемирной туристской организации
Экономика
Четыре покупателя из Евросоюза оплатили поставки российского газа в рублях
Экономика
Цены на еду в США достигли рекорда с начала 1980-х годов
Общество
СК изучит факты противоправных действий ВСУ в Курской и Воронежской областях
Мир
В Китае выявили первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H3N8
Общество
В РФ усилили безопасность школ и детсадов после стрельбы под Ульяновском
Мир
МВД Приднестровья сообщило о стрельбе со стороны Украины
Мир
МО РФ сообщило о захвате на полевом складе ВСУ около тысячи единиц вооружения
Армия
Российские ПВО сбили 18 украинских беспилотников и ракету «Точку-У»

Bloomberg прогнозирует стремительное истощение американских запасов вооружения

0
Выделить главное
вкл
выкл

Американские запасы вооружений могут истощиться через несколько месяцев, если Вашингтон продолжит поставки военной помощи на Украину, об этом сообщило агентство Bloomberg. По данным издания, Штаты уже передали Украине почти четверть запаса переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Ранее Вашингтон заявил, что направит Украине новые партии вооружения уже в апреле. Помимо «стингеров» Киев получает из Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, передает телеканал «Известия». Москва в свою очередь призывает Вашингтон перестать милитаризовать Украину.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022