Подросток за рулем легковушки врезался в грузовик в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде подросток за рулем легкового автомобиля Daewoo пострадал при столкновении с грузовиком. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел 26 апреля около дома № 19 по проспекту Октября. По предварительным данным, 15-летний школьник за рулем легкового Daewoo врезался в самосвал «ГАЗ», который стоял на проезжей части.

Как уточняет ИА «НьюсНН», подростка госпитализировали. Медики диагностировали у него рваную рану левого века и перелом костей носа.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

27 апреля в Омской области опрокинулся мотоцикл, которым управлял 17-летний молодой человек. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.