Число погибших при пожаре в тверском НИИ увеличилось до 19 человек

Число погибших в результате пожара в военном Центральном НИИ войск Воздушно-космической обороны в Твери увеличилось до 19 человек. Об этом сообщила в среду, 27 апреля, пресс-служба регионального правительства.

«На данный момент официально подтвержденное число погибших составляет 19 человек», — говорится в заявлении.

Днем ранее сообщалось о 18 погибших и 17 пострадавших, которые находятся в больницах.

Пожар произошел 21 апреля в четырехэтажном здании НИИ на улице Афанасия Никитина в центре города. По данным «Известий», при возгорании сработала пожарная сигнализация. Огонь из помещений второго этажа распространился по деревянным перекрытиям и охватил три верхних этажа. В результате обрушилась кровля.

Огонь распространился на площади примерно 2,5 тыс. кв. м. В тушении принимали участие 240 спасателей, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Всего из здания были эвакуированы 152 человека, из которых 98 вышли самостоятельно, 54 были спасены.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности.