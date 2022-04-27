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Умер осужденный за госизмену ученый Ковалев

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Скончался осужденный за государственную измену российский ученый Роман Ковалев, который был учеником другого фигуранта дела о госизмене Виктора Кудрявцева. Об этом 27 апреля говорится в сообщении представлявших интересы Кудрявцева адвокатов объединения «Первый отдел».

«Умер Роман Ковалев, которого освободили от наказания за госизмену по состоянию здоровья — у него рак четвертой стадии. Ученый пробыл на свободе около двух недель», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале объединения адвокатов.

Виктора Кудрявцева задержали в 2018 году. Ученому было предъявлено обвинение в передаче закрытой информации о технологиях, применяемых в разработке гиперзвуковых летательных аппаратов, одной из стран НАТО. Ученый свою вину не признавал. Адвокат Евгений Смирнов заявлял, что его подзащитный не имел доступа к секретным данным более 20 лет и не понимал, в чем его обвиняют. В сентябре 2019 года Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. 29 апреля прошлого года стало известно, что ученый скончался на 78-м году жизни.

В рамках этого же дела в июне 2019 года в Москве арестовали ученика Кудрявцева Романа Ковалева. Его приговорили к семи годам колонии.

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