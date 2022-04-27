Прямой эфир

Почта Банк поддержит получателей детских пособий

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Почта Банк решил в сложный экономический период поддержать семьи с детьми и предложил специальные условия для тех, кто будет получать новое ежемесячное пособие на карту банка. Об этом рассказали в пресс-службе кредитной организации.

Среди мер поддержки — кешбэк до 4% на покупки в магазинах одной из торговых сетей, круглосуточные бесплатные консультации по юридическим, социальным, психологическим и медицинским вопросам на «Линии заботы».

Также получателям пособия предложили начислять до 18% годовых на остаток на сберсчете, оплачивать ЖКУ и другие услуги без комиссии в мобильном приложении банка (это помогает сэкономить порядка 1250 рублей в год).

«Благодаря этим мерам родители смогут увеличить положенную им социальную выплату, просто совершая свои повседневные покупки и платежи», — подчеркнули в кредитной организации.

Льготный тариф подключится автоматически при поступлении социальной выплаты на счет в банке. Подать заявление можно через портал госуслуг, в МФЦ, Пенсионном фонде или в мобильном приложении банка.

С 1 мая малообеспеченные семьи с детьми от 8 до 16 лет включительно будут получать новую ежемесячную социальную выплату. Размер пособия составит от 5 тыс. до 12 тыс. рублей в зависимости от региона и ситуации в конкретной семье. Новую выплату смогут получить родители более 5 млн детей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022