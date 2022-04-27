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Глава ЕК назвала прекращение поставок газа Польше и Болгарии неприемлемым

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Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 27 апреля назвала сообщение «Газпрома» о приостановках поставок газа в Польшу и Болгарию «шантажом» Евросоюза (ЕС).

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«Заявление «Газпрома» — очередная попытка России шантажировать нас газом. Мы готовы к такому сценарию. Мы намечаем наш скоординированный ответ ЕС. Европейцы могут быть уверены, что мы едины и солидарны с пострадавшими государствами-членами», — написала она в Twitter.

Ранее в среду стало известно, что «Газпром» полностью приостановил поставки компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях.

Днем ранее в минэнерго Болгарии сообщили, «Булгаргаз» считает двухэтапный порядок оплаты, предложенный Москвой, не соответствующим действующему до конца этого года контракту. А уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил в свою очередь, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

В тот же день министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский заявил о введении Варшавой санкций против «Газпрома», «Акрона», НОВАТЭКа и еще более чем 30 компаний из России.

Тогда же ЕК подтвердила, что утвержденная Россией новая схема оплаты в рублях российского газа компаниями из стран, признанных Москвой недружественными, будет вступать в потенциальное противоречие с санкциями. Один из предложенных Евросоюзом вариантов — считать исполнением обязательств по оплате только перевод валюты в Газпромбанк.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западных валют, и подписал указ 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Тогда ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

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