В майские праздники увеличат число поездов из Москвы и Петербурга в Орел

Для удовлетворения спроса на поезда дальнего следования в период майских праздников холдинг «РЖД» назначает дополнительные поезда, которые свяжут Орел с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом 27 апреля сообщило Infoorel.ru.

Так, в период с 28 апреля по 12 мая через Орел будут курсировать шесть дополнительных пассажирских поездов: четыре сообщением Москва–Белгород и два из Санкт-Петербурга.

Ознакомиться с более подробной информацией и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

8 апреля в РЖД сообщили, что стоимость билетов на «Сапсан» с отправлением в майские праздничные дни будет зафиксирована. Условия будут распространяться на поезда, курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом.