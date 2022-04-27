Посол РФ заявил об отсутствии у Польши альтернатив российскому газу

У Польши в этом году нет альтернатив для компенсации объемов российского газа. Об этом 27 апреля заявил посол России в этом государстве Сергей Андреев.

«В обозримой перспективе этого года какой-то альтернативы для полноценной компенсации российского газа (у Варшавы) нет», — сказал дипломат в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в среду «Газпром» заявил о полной приостановке поставок газа компании PGNIG (Польша) в связи с отсутствием оплаты за газ рублях. Аналогичная мера была принята в отношении Болгарии. Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны быть осуществлены в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты проинформированы, отметили в компании.

26 апреля уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Варшава не будет платить за российский газ в рублях. Он уточнил, что страна готова ко «всем возможным рискам», связанным с прекращением поставок из РФ.

В тот же день ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при российском правительстве Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что прожить без газа из РФ Польше будет нелегко. По его словам, промышленность страны, особенно химическая, потребляет много голубого топлива. При этом газопровод Baltic Pipe будет готов только к концу года.

23 марта президент России Владимир Путин заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ.

Покупатели должны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации России. Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов.

Венгрия, Австрия и Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.