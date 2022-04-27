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Reuters узнало о проблемах индийской госкомпании с перевозкой российской нефти

Reuters: индийская государственная компания ONGC ищет судно для перевозки российской нефти
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Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против РФ. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

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Нефть обычно доставляется из терминала Де-Кастри на судах ледового класса в Южную Корею, где ее загружают на танкер и отправляют покупателям в Северную Азию.

Отмечается, что в связи с антироссийскими санкциями в ответ на начало спецоперации по защите Донбасса российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов.

Уточняется, что судоходные компании «в меньшей степени готовы» перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.

ONGC так и не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp. и Bharat Petroleum Corp. (BPCL). Однако теперь не может найти танкер.

25 апреля статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что санкции против РФ вызовут серьезные проблемы в тех странах, которые их принимают. Он пояснил, что западные страны используют широкий спектр инструментов — от финансово-экономических санкций и информационной войны до высылки российских дипломатов и прямого военно-политического давления.

22 апреля стало известно, что Евросоюз планирует ввести уже шестой по счету пакет санкций против России. Новые ограничения предполагают «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.

Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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