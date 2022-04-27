Reuters узнало о проблемах индийской госкомпании с перевозкой российской нефти
Индийская государственная энергетическая компания Oil and Natural Gas Corp. (ONGC) пытается найти судно для перевозки 700 тыс. баррелей российской сырой нефти на фоне санкций против РФ. Об этом сообщает в среду, 27 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники.
Нефть обычно доставляется из терминала Де-Кастри на судах ледового класса в Южную Корею, где ее загружают на танкер и отправляют покупателям в Северную Азию.
Отмечается, что в связи с антироссийскими санкциями в ответ на начало спецоперации по защите Донбасса российским судам сложнее обеспечить страховое покрытие рейсов.
Уточняется, что судоходные компании «в меньшей степени готовы» перевозить российскую нефть в Азию, поскольку опасаются дополнительных репутационных рисков.
ONGC так и не смогла найти покупателей, поэтому продала груз индийским компаниям Hindustan Petroleum Corp. и Bharat Petroleum Corp. (BPCL). Однако теперь не может найти танкер.
25 апреля статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов сообщил, что санкции против РФ вызовут серьезные проблемы в тех странах, которые их принимают. Он пояснил, что западные страны используют широкий спектр инструментов — от финансово-экономических санкций и информационной войны до высылки российских дипломатов и прямого военно-политического давления.
22 апреля стало известно, что Евросоюз планирует ввести уже шестой по счету пакет санкций против России. Новые ограничения предполагают «определенный запрет» на импорт российской нефти, а также отключения еще большего количества банков от системы SWIFT. Кроме того, некоторые государства призывают ввести санкции в отношении российских СМИ.
Страны Запада ввели антироссийские санкции после того, как 24 февраля российский президент объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. Решение было принято на фоне обострения в середине февраля обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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