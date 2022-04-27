Эксперт назвал решение Австрии покупать газ за рубли разумным

Австрия приняла разумное решение, согласившись на условия российской стороны об оплате поставляемого газа в рублях. Об этом заявил «Известиям» заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонд национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач в среду, 27 апреля.

Ранее в этот же день канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что нефтегазовая компания OMV будет покупать российский газ за рубли. Министр климата Австрии Леонор Гевесслер отметила, что ограничений на поставки природного газа из России в страну нет, поставки проходят по основным газопроводам, пишет газета Krone.

«Это компромисс, которого они достигли, и пример ответственного поведения по отношению к своим национальным интересам, к своей экономике, к своим гражданам», — сказал Гривач.

Заместитель гендиректора по газовым проблемам ФНЭБ добавил, что, в отличие от Вены, болгарское правительство «наплевало на интересы своей страны».

«Болгария подрывает энергетическую безопасность своего государства. А с поляками всё понятно. Они давно к этому шли и готовились. Даже в последние месяцы занимались закачкой российского газа в подземные газохранилища (ПХГ) в зимний период — период отопительного сезона — просто брали больше, несмотря на конъюнктуру», — заключил энергоэксперт.

Ранее в среду финансовый директор энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что ФРГ не отказывается от оплаты газа в рублях, страна продолжает обсуждать эту возможность с Россией.

«Мы считаем, что платеж по-прежнему допустим», — приводит портал Montelnews, пишущий о европейской энергетике, слова Туомелы.

Она добавила, что первый платеж Uniper за российский газ в рублях может быть произведен в конце мая.

В этот же день «Газпром» сообщил, что полностью приостановил поставки газа компаниям «Булгаргаз» (Болгария) и PGNIG (Польша) в связи с неоплатой в рублях. Холдинг уточнил, что Болгария и Польша — транзитные страны. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи государства, поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

При этом заявка на реверсные поставки газа из Германии в Польшу по газопроводу Ямал–Европа выросла в среду в пять раз, свидетельствуют данные немецкого оператора газотранспортной сети Gascade. По его данным, на газовые сутки 27 апреля заявка составляет 1,232 млн куб. м в час, тогда как накануне она находилась на уровне 237 тыс. кубометров. Рост показателя может быть вызван неопределенностью в отношении поставок российского газа Варшаве, отмечает «РИА Новости».

22 апреля Еврокомиссия в письме странам Евросоюза сообщила, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции ЕС против России, но компании могут согласиться с такой системой. Указывалось, что в настоящее время неясно, как будет работать процедура.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о торговле газом со странами, недружественным РФ, в рублях. Теперь для приобретения российского голубого топлива такие государства должны открыть рублевые счета в банках РФ.