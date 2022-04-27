В Подмосковье мать утопила семилетнего ребенка

В Кубинке Московской области женщина утопила своего семилетнего сына в ванной. Инцидент произошел 26 апреля в доме на улице Сосновка.

Тело мальчика обнаружил вернувшийся домой муж женщины, его супруга спала рядом с телом. Мужчина вызвал сотрудников полиции.

По предварительной информации, женщина страдает психическими расстройствами, ранее она обращалась за помощью к специалистам.

Ранее, 22 апреля, управление Следственного комитета РФ по Воронежской области сообщило об обнаружении тел мальчиков в возрасте семи и восьми лет в селе Терновка. В их убийстве заподозрили 28-летнюю мать и 32-летнего дядю. Они задержаны. По предварительной информации правоохранителей, женщина вместе со своим родным братом расправилась с несовершеннолетними из-за непослушания: дети шумели и мешали им выпивать.