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Минобороны России показало кадры удара «Калибрами» по военным объектам ВСУ

Минобороны показало кадры удара «Калибрами» из Черного моря по военным объектам ВСУ
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Вооруженные силы РФ (ВС РФ) нанесли ракетный удар высокоточным оружием по объектам военной инфраструктуры Украины. Об этом в среду, 27 апреля, рассказали в Минобороны России.

Спецоперация в Донбассе 27 апреля. Текстовая трансляция
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Российское оборонное ведомство показало, как экипаж фрегата из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами «Калибр» по военным объектам Украины в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Ранее в этот день в Минобороны РФ рассказали, что ВС России захватили на полевом складе около 1 тыс. единиц украинского вооружения. На складе обнаружили советское вооружение, противотанковые комплексы Javelin, NLAW, образец противотанковой ракеты немецкого производства, беспилотники, иностранное стрелковое оружие и др. Оружие было оставлено украинскими националистическими подразделениями при отступлении на территории Луганской Народной Республики.

26 апреля в Минобороны РФ рассказали, что ВС России были поражены 32 военных объекта Украины, среди них 20 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, командно-наблюдательный пункт 105-го батальона территориальной обороны, а также две артиллерийские батареи.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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