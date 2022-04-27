Ульяновский речной порт начнет пассажирскую навигацию с 1 мая

С 1 мая жители и гости Ульяновска смогут совершить первые в этом году прогулки на теплоходе. Об этом 27 апреля сообщила Ulpravda.ru.

Ульяновский речной порт начинает пассажирскую навигацию, которая продлится с 1 мая до 30 сентября. В этот период ежедневно можно будет совершить речную прогулку по Куйбышевскому водохранилищу продолжительность один час.

Стоимость билета для взрослых — 400 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 250 рублей, дети до 5 лет — бесплатно, кроме спецрейса «Фейерверк огней».

Отмечается, что скидки действуют для других категорий пассажиров — многодетных семей, пенсионеров, инвалидов 1-й и 2-й групп по понедельникам, вторникам и средам скидка составит 20%, для именинников в день рождения. Для молодоженов в день бракосочетания скидка составит 100%.

С 1 мая начнет регулярную работу речной транспорт Московской области, действуют три основных маршрута водной навигации — на Оке в Коломне и Серпухове, по Москве-реке в районе Лыткарина. Водными маршрутами в прошлом сезоне воспользовалось более 31,5 тыс. пассажиров.