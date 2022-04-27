Цены на еду в США достигли рекорда с начала 1980-х годов

В США цены почти на все категории продуктов питания выросли темпами, невиданными с начала 1980-х годов. Об этом пишет The Washington Post.

«В начале недели фьючерсы на кукурузу на Чикагской товарной бирже превысили $8 за бушель, что стало рекордным показателем почти за десятилетие», — говорится в сообщении.

Как объясняет автор статьи, такая ситуация сложилась по нескольким причинам. В частности, из-за обещания президента США Джо Байдена к лету разрешить продажу бензина с высоким содержанием этанола, что якобы должно снизить цены на автозаправках. Однако это окажет негативное воздействие на окружающую среду и приведет к подорожанию продуктов, считает журналист.

Как объясняется в материале, для получения этанола необходима кукуруза, которую обычно используют при производстве потребительских товаров и для откорма животных.

Причинами роста цен также названы птичий грипп, засуха в Калифорнии, пробки грузовиков на границе с Мексикой.

Кроме того, специалисты ожидают подорожания говядины, свинины, птицы и некоторых видов рыбы, так как 60% связанных со скотоводством издержек приходится на корма.

Подчеркивается, что на стоимость мяса также окажет влияние рост цен на удобрения, связанный с происходящим на Украине.

26 марта американцы пожаловались на резкое повышение цен на продукты. К росту цен на продукты привело повышение цен на газ и нефть из-за антироссийских санкций, что оказало влияние на логистику и сельское хозяйство.

22 марта сообщалось, что в США начали «взламывать» бензоколонки из-за высоких цен на топливо. По данным полиции, подозреваемые подключали к насосам «пульсаторы», способные регулировать цену и расход бензина. Таким образом, мужчины получали возможность приобрести галлон за несколько центов.

18 марта миллионер и экс-кандидат в мэры Чикаго Уилли Уилсон пожертвовал бесплатный бензин жителям города на сумму $200 тыс. Из-за этого в городе образовались километровые очереди из желающих получить бесплатное топливо.

8 марта президент США ввел запрет на весь импорт газа и нефти из России. По его словам, решение поддержали и Демократическая, и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим Штатам — цены на бензин, достигшие исторически высоких показателей, продолжат расти.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе, где серьезно обострилась обстановка из-за обстрелов со стороны украинских военных. Представитель Кремля Дмитрий Песков уточнил, что спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа. Также российская сторона подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

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