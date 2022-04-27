Благоустройство дворов стартует в Удмуртии до конца апреля

На территории Удмуртии до конца апреля начнется благоустройство дворов и общественных пространств. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на группу республиканского правительства в соцсети.

В Ижевске в 2022 году в порядок планируется привести 76 дворов и 90 общественных пространств. Подрядчики на работы уже определены.

Среди объектов, которые ждут обновления, и победители всероссийского рейтингового голосования. В Ижевске это Центральная площадь, а в Глазове — бульвар улицы Карла Маркса.

До конца мая в Удмуртии проводится голосование по выбору объектов, которые благоустроят в 2023 году. Всего за пять лет в регионе удалось обновить 825 дворов и 398 общественных территорий.