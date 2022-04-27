Улицу 64-й Армии отремонтируют в Волгограде за 90 млн рублей

В Кировском районе Волгограда в 2022 году отремонтируют улицу 64-й Армии. Подрядчик на работы уже определен, сообщает ИА «НовостиВолгограда» со ссылкой на закупочную документацию.

Выборочный ремонт улицы выполнит ООО «Аверс». Стоимость контракта с фирмой составила 89,74 млн рублей.

Общая протяженность ремонтируемых отрезков достигает 4,5 км. Работы пройдут в рамках муниципальной программы по содержанию улично-дорожной сети.

Контролировать восстановление покрытия будет независимая дорожная лаборатория. Отмечается, что деньги за работы подрядчик получит только после приемки, аванс не предусмотрен

Ранее в апреле сообщалось, что в Волгограде в 2022 году планируют начать ремонт еще двух путепроводов, расположенных в Красноармейском и Дзержинском районах. Речь идет о 400-метровом Сарептском мосте, который возвели в 1975 году, и Восьмом путепроводе на Третьей Продольной магистрали, построенном в 1990-х годах.