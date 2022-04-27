Кравцов опроверг слухи о досрочном завершении учебы в близких к Украине областях

В настоящий момент вопрос о досрочном завершении учебного года в приграничных с Украиной российских регионах не возникает. В этом нет необходимости, заявил в среду, 27 апреля, глава Министерства просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Учеба не прекращается, по необходимости дети переводятся на дистанционное обучение», — ответил Кравцов на вопрос о том, будет ли обеспечено досрочное завершение образовательного процесса.

Он также отметил, что несколько школ в приграничных регионах уже работают в дистанционном формате.

Ранее в этот же день мэр Белгорода Антон Иванов рассказал о хлопках в регионе. Он отметил, что многие жители города проснулись под утро от громких звуков.

Также утром в среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о звуках взрывов в регионе. Позже он уточнил, что произошел пожар на складе боеприпасов под Белгородом.

В то же время источник «Известий» рассказал, что звуки работы систем противовоздушной обороны слышны в Воронеже.

Кроме того, губернатор Курской области сообщил, что в ночь на 27 апреля в регионе сработала система противовоздушной обороны, был сбит украинский беспилотник.

10 апреля в Курской области был введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских Вооруженных сил. Кроме того, 11 апреля «желтый» уровень террористической опасности был объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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