Новую площадку для выгула собак обустроят в Рязани

В Рязани появится новая площадка для выгула и дрессировки собак. Ее планируют обустроить в районе поселка Мехзавод, сообщает 62INFO.ru со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

Подрядная организация должна выполнить планировку территории, установить ограждения, снаряды для игр и тренировок животных, а также специализированные урны. Завершить работы планируется в июне 2022 года.

По данным администрации, за последние два года в Рязани благоустроили четыре площадки для выгула собак. Они расположены на улице Советской армии, в сквере на Касимовском шоссе, в сквере у Дворца молодежи и в Комсомольском парке.

Ранее в апреле в Рязани определили подрядчика, который займется благоустройством территории лесопарка. Согласно проекту, на территории установят качели и скамейки, обустроят детскую площадку и велопарковки.