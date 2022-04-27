Следствие потребовало ареста еще троих готовивших покушение на Соловьева

Следствие требует заключить под стражу еще троих подозреваемых в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева. Об этом говорится в сообщении суда 27 апреля.

«В Басманный районный суд Москвы поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пронского Андрея, Белякова Владимира, Степанова Владимира, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.144, ч.1 ст.30, п. «б», «е», «ж», «з» ч.2 ст.105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Избрать арест предлагается до 25 июня текущего года.

Накануне были арестованы два первых фигуранта дела — Василий Стрижаков и Максим Дружинин. Стрижаков был дважды судим: один раз за наркотики, второй — по делу о покушении на убийство. Дружинин не признал вину и считает, что не имеет никакого отношения к этому уголовному делу.

По данным «Известий», всего неонацистов было шестеро. Один из них при задержании выпрыгнул из окна и сломал обе ноги, поэтому пока его арестовывать не будут.

Следственный комитет РФ (СКР) и Федеральная служба безопасности сообщили о задержании злоумышленников 25 апреля. Как уточнили в СКР, они планировали подорвать машину Соловьева в Москве. Соучастники готовившегося преступления являются членами запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power («Национал-социализм/Белая сила, власть»). В ходе обысков у подозреваемых были изъяты компоненты для изготовления взрывчатки, оружие, боеприпасы, наркотики и поддельные паспорта граждан Украины, которые предполагалось использовать после совершения преступления.

Задержанные на допросе рассказали, что также обсуждали возможность убийства гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других представителей российских СМИ.

25 апреля президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России сообщил о том, что ФСБ пресекла деятельность планировавшей убийство журналиста террористической группы. Глава государства отметил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. По его словам, Запад перешел к таким действиям, поскольку проиграл на информационном поле.

Сам тележурналист рассказал, что не знал о планирующемся покушении. При этом он подчеркнул, что ранее президент Украины Владимир Зеленский напрямую угрожал ему во время своих публичных выступлений, поэтому до него «доходили разные слухи».