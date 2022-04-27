В Москве малому и среднему бизнесу предложили льготный факторинг

В столице стартовала программа субсидирования ставки по договорам факторинга для малого и среднего бизнеса, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Новая программа заинтересует поставщиков и дистрибьютеров, которые реализуют продукцию в рассрочку. Мера поддержки предусматривает льготное финансирование предпринимателя в течение одного года при портфеле не более 100 млн рублей. Главные условия — статус малого или среднего предприятия и регистрация в качестве налогоплательщика на территории Москвы.

Воспользоваться субсидированием ставки, которая не превысит 14,5%, предприниматели могут до 31 декабря. Партнерами программы стали «СберФакторинг», «ПСБ Факторинг» и «Открытие Факторинг».

Гендиректор «СберФакторинг» Игорь Лысенко отметил, что теперь у поставщиков появилась возможность привлекать короткие деньги на более выгодных условиях. «Уверен, программа льготного субсидирования факторинга будет востребована среди предпринимателей Москвы и позволит им сохранить бизнес-процессы и стабилизировать систему поставок», — подчеркнул он.

Факторинг — это разновидность заемного финансирования, при которой специальная компания (фактор) или банк переводят деньги продавцу раньше, чем это сделает покупатель. Последний должен расплатиться с фактором. За эту услугу из суммы сделки вычитается комиссия.

В 2018 году в столице была запущена программа мэра Москвы «Мой район», направленная на комплексное развитие каждого района города. В рамках программы в столице создают современные общественные пространства, вводят новый стандарт культурных, социальных и медицинских учреждений, совершенствуют транспортную, спортивную и досуговую инфраструктуру.